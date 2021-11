Panamada polislər irimiqyaslı əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Panama kanalının girişindəki gəmiyə baxış zamanı nə az nə çox, düz 3267 kiloqram narkotik vasitə aşkar edib. Məlumata görə, narkotiklər konteynerlərdə gizlədilib. Bu polislərin bölgədə narkotik tacirlərinə qarşı keçirdiyi ən böyük əməliyyatlardan biridir. Gəminin istiqaməti Avropaya oradan isə Afrikaya olub.

