Bir neçə gün bundan öncə Nadir Qafarzadənin oğlunun toyunda iştirak edən məşhurların toyda yazdırdıqları pulların məbləği məlum olub.

Metbuat.az ARB tv-yə istinadən xəbər verir ki, iştirak edən məşhurların içində Manaf Ağayev də var. Belə ki, Manaf Ağayev toyda 2 min manat pul salıb.

