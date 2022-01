Bakıda Ziya Bünyadov prospektində avtomobil qəzası olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yol-nəqliyyat hadisəsi "Mercedes" və "KİA"markalı avtomobillərin iştirakı ilə qeydə alınıb.

Qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.