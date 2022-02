Tailandda maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az “Mirror” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, çimərlikdə tullantıları təmizləyən gənc inanılmaz sürprizlə üzləşib. Məlumata görə, o boz ənbər tapıb. Boz ənbərin 27 kiloqram olduğu bildirilir. Onun dəyərinin 1 milyon dollardan çox olduğu deyilir.

Qeyd edək ki, boz ənbər kaşalotların mədəsindən xaric olan nadir rast gəlinən maddədir. Bu maddədən əsasən kosmetik vasitələrin hazırlanmasında istifadə olunur.

