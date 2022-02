Rusların qarşısını almaq üçün körpünü özü ilə birlikdə partlatdı - FOTO

Ukraynada şiddətli toqquşmaların davam etdiyi bir vaxtda yerli hərbçilər rusların qarşısını almaq üçün şücayət göstərirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ukraynalı hərbçi Vitaliy Skakun rus tanklarının qarşısını almaq üçün Heniçeski körpüsünü partladıb. Lakin bu zaman o, özü də həlak olub. Bildirilir ki, hərbçi körpüyə partlayıcı qurğuları yerləşdirəndən sonra rus tankları yaxınlaşdığı üçün o ərazidən uzaqlaşmadan bombaları işə salıb.

Ukrayna ordusunun məlumatına görə, Vitaliy bu hadisəni törətmək üçün könüllü olub. Körpü sıradan çıxdığı üçün ruslar irəliləməkdə çətinlik çəkib.

