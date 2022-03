Ukraynanın Mariupol şəhərinin yeni peyk görüntüləri yayımlanıb.

Metbuat.az UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, “Maxar Technologies” tərəfindən yayımlanan görüntülərdə yanan binalar, dağılmış yaşayış evləri və digər obyektlər görünür.

Görüntülər Rusiyanın hücumundan sonra Mariupola dəyən zərərin həcmini özündə əks etdirir.

