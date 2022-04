Qətliamın əsas şübhəlisi odur: Polkovnik-leytenant… - Ukrayna ordusu rus zabiti axtarır

Ukraynanın Buça şəhərindəki qətliamın əsas şübhəlisi Rusiya ordusunun 64-cü motoatıcı briqadasının komandiri, polkovnik-leytenant Azatbek Omurbekovdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın Kəşfiyyat dairələri şəhərdəki araşdırmalardan sonra belə qənaətə gəlib. Mirror qəzetinin məlumatına görə, Ukraynanın araşdırma qrupu Azatbek Omurbekovun Buça şəhərində olduğunu təsdiq edib. Bildirilir ki, Ukrayna ordusu onu ələ keçirmək axtarışlar aparır.

Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsini araşdırmaq üçün qurulan könüllülərdən ibarət “İnformNapalm” hələlik iddiaları təsdiq etməyib.

