“Şoyqu fevraldan zənglərimə cavab vermir” - Pentaqon rəhbəri

Pentaqonun rəhbəri Lloyd Ostin fevral ayından bəri mütəmadi olaraq rusiyalı həmkarı Sergey Şoyqu ilə əlaqə saxlamağa çalışdığını, lakin bunun nəticəsiz olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, ABŞ Senatında keçirilən dinləmələrdə deyib:

"ABŞ Baş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Mark Milli və mən mütəmadi olaraq Rusiyadakı həmkarlarımızla əlaqə saxlamağa çalışırıq ki, fevralın ortalarından etibarən dialoq davam etsin. Biz bu işdə o qədər də uğurlu ola bilmədik, çünki ruslar cavab vermir".

