Zelenskinin imzaladığı top 15.000 dollara satılacaq

Volodimir Zelenski hərraca çıxarılan beysbol topuna imza atdı və onun satışı Ukraynaya yardım üçün istifadə olunacaq.

Metbuat.az "TMZ" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu beysbol topu hərracda ən azı 15.000 dollara satışa çıxarılıb.



Nyu-Yorkda hökumət işləri üzrə mütəxəssis olan Rendi L. Kaplan topu Ukraynanın BMT-dəki səfiri Vladimir Yelçenkodan hədiyyə olaraq alıb. Hərraca çıxarılan top Yelçenkonun imzaladığı məktubla gəlir.

Qeyd edək ki, Rendi Bill Klintondan başlayaraq 1996-cı ildən başlayaraq dünya liderlərindən və dövlət başçılarından imzalı Böyük Liqa beysbol toplarını toplayır.



Hərrac evi bildirir ki, top “çox yaxşı” vəziyyətdədir və Kaplan satışdan əldə olunan gəlirin bir hissəsini Ukraynaya yardım fonduna bağışlamağı planlaşdırır.

Beysbol topuyla bağlı artıq 13 təklif var və hərrac mayın 11-dək davam edəcək.

