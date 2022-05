Mifologiya və inanclarda bu bitkiyə inam onun bəd nəzərdən qoruması ilə bağlıdır.

Bəlkə də buna görə az qala hər evdə rast gəlmək mümkündür, qara qüvvələri qovmaq və bəd nəzərdən sovuşmaq üçün çox vaxt onun gücünə bel bağlayırlar.

Xalq təbabətində ondan geniş istifadə edilir. Toxumu əzilərək isti su ilə qarışdırılır, alınan kütlənin isti-isti bədənin xəstə nahiyələrinə qoyulması ağrını kəsir.\



Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının hazırladığı faydalı məlumatı təqdim edir:



