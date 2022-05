Şri-Lankanın Baş naziri Maxinda Racapaks vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az Reuters-ə istinadən xəbər verir ki, nazir iqtisadi problemlər fonunda istefa ərizəsini Prezidentə təqdim edib.

Qeyd edək ki, ölkədə defolt elan olunmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.