Misirli ifaçı Həmzə Namirə V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalında çıxış edib

“Qafqazın Konservatoriyası” olan Şuşada ecazkar muğamın, könüllər oxşayan Azərbaycan mahnılarının və müxtəlif xalqların musiqilərinin əsl təntənəsi yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, mayın 14-də V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalının sonuncu günündə şəhərin qala divarlarının yanında qurulmuş kiçik səhnədə misirli musiqiçi Hamza Namira folk-pop janrında dinləyicilər qarşısında çıxış edib. O, repertuarındakı ən yaddaqalan musiqilərini səsləndirib.

Qeyd edək ki, “Yeni Seyyid Dərviş” kimi qəbul edilən Hamza Namirə müasir ərəb musiqisinin ən məşhur simalarındandır. Onun 4 albomu işıq üzü görüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.