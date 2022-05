Müğənni Nadir Qafarzadə sosial mediada yeni paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni özünün İnstaqram hesabında həyat yoldaşı və gəlini ilə olan fotosunu paylaşıb. Nadir Qafarzadənin paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub, fotoya xoş rəylər yazılıb.

Qeyd edək ki, Nadirin oğlu Loğman və Əntiqənin toyu ötən ilin dekabrında olub.

