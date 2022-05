İraqın Diyala və Mosul bölgələrində İŞİD terror təşkilatının hücumları nəticəsində 7 nəfər həlak olub. Çox sayda yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, terrorçular evə hücum edərək mülki insanları hədəfə alıb. Ardınca terrorçular əraziyə gələn asayiş keşikçilərini pusquya salıb. Məlumata görə, ölənlərdən 2-si hərbçidir. Yaralılar arasında da hərbçilər var.

Ordu terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üçün axtarışlara başlayıb.

