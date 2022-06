Türkiyə, İtaliya və Misir Liviyada gərginliyi aradan qaldırmaq üçün birgə fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliya mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, danışıqlara Fransa, Böyük Britaniya və ABŞ-ın da qoşulacağı gözlənilir. Bildirilir ki, Liviyadakı gərginlik İtaliya üçün təhlükə kəsb edir. Buna görə də, İtaliya Liviyada nüfuzu olan Türkiyə və Misiri bir araya gətirərək, münaqişəni həll etmək istəyir. Yunanıstanın danışıqlardan kənarda qalması diqqət çəkir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.