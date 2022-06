Məhşur kikboksç Zabit Səmədov Venesuela Prezident Nikolas Maduro ilə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zabit Səmədov İnstaqramda prezident Nikolas Maduro ilə fotosunu paylaşıb. Həmçinin Venesuela mediası da görüş barədə görüntüləri paylaşıb.

Xatırladaq ki, prezident Nikolas Maduro Türkiyənin ATV kanalında yayımlanan "Kuruluş Osman" serialının çəkiliş qrupunu Venesuelaya dəvət edib. Zabit Səmədov serialda "Gəncəbəy" obrazını canlandırır.

