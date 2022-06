Su-57 təyyarələri döyüşə cəlb edildi: Rusiya bütün qüvvəsini səfərbər edir

Rusiya 5-ci nəsil Su-57 təyyarələrini Donbasa göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası Müdafiə Nazirliyindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Rusiya mediası yazır ki, Moskvanın bu həmləsi Donbası tez ələ keçirmək istəyi ilə bağlıdır.

Qeyd edək ki, Su-57 təyyarəsi radarlara düşmür. Ukrayna tərəfi indiyə qədər Rusiyanın arsenalında olan Su-57 təyyarəsi istisna olmaqla bütün növ döyüş təyyarələrindən vurduqlarını açıqlamışdı. Ukrayna tərəfi Su-57-nin vurulmamasınıdöyüşə aktiv cəlb edilməməsi ilə əlaqələndirmişdi.

