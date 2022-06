Yaşlanma əleyhinə ən effektiv 8 vitamin və qidalar - SİYAHI

Çox zaman müxtəlif kremlər və zərdablarla qocalma prosesinin qarşısı alınmağa çalışılır. Lakin tədqiqatlar vitaminlərin qocalma prosesini ləngitmənin əsas hissəsi olduğunu göstərir. Serumlar və kremlər qocalmanın görünüşünü ləngidə bilsələr də, bədəndə baş verən qocalma ilə mübarizə apara bilmir. Vitaminlər isə içəridən xaricə təsir edərək həm daxili, həm də xarici sağlamlığı təmin edə bilir. Bununla belə, bütün vitaminlər yaşlanma prosesinə eyni cür təsir etmir. Bəzi vitaminlər yaşın təsiri ilə mübarizədə digərlərindən daha güclüdür.

Metbuat.az scitechdaily.com nəşrinə istinadən, yaşlanma əleyhinə ən təsirli vitamin və qidaların siyahısını təqdim edir:

1. Kollagen. Kollagen dərinin saxlanmasına kömək edən bir proteindir və yaşlandıqca bədən onu daha az istehsal edir. Bu da qırışlara və sallanmaya səbəb olur. Güman edilir ki, kollagen istehsalı iyirmili yaşların əvvəllərində yavaşlamağa başlayır. Bununla belə, bədən kollagenin istehsalını yavaşlatmağa başlayanda, onu əlavə etməklə dərinin elastikliyini yaxşılaşdırdığı və qırışları azaltdığı müşahidə edilib.

2. A Vitamini. A Vitamini bir çox yaşlanma əleyhinə əlavələr və serumların əsas tərkib hissəsini təşkil edən retinol kimi də tanınır. A vitamini bədən tərəfindən təbii olaraq istehsal olunmur, bu o deməkdir ki, onu zəngin qidalar yeyərək və ya əlavə olaraq qəbul etmək lazımdır.

A vitaminindən əldə edilən A vitamininin kollagen istehsalını artırdığı və qırışları azaltdığı sübut edilib. A vitamini dərinin dermal təbəqəsində kollageni parçalayan fermentlərə müdaxilə edərək yerinə yeni kollagenin yaradılmasını təşviq edir.

A vitamini yalnız dərini yaxşılaşdırmır, həm də daxildən kömək edir. O, daha yaxşı görmə və daha güclü immunitet sistemi yaradır, ürəyin və ağciyərlərin düzgün işləməsinə kömək edir. Daxili orqanlarınız da yaşlanır, lakin A vitamininin köməyi ilə prosesi yavaşlatmaq mümkündür.

3. D Vitamini. D vitamini günəş işığı vitamini kimi tanınır, çünki onu sintez etmə yollarından biri günəş işığına məruz qalmaqdır. Lakin D vitamini həm də qocalma əleyhinə güclü bir vitamindir. Tədqiqatlar, həmçinin D vitamininin qırışların yaranmasının səbəblərindən biri olan ultrabənövşəyi şüalardan dərini qoruyaraq vaxtından əvvəl qocalmanın qarşısını almaqda təsirli olduğunu göstərib.

4. E Vitamini. Yaşlandıqca bədən sağlam qalmaq üçün daha çox E vitamini tələb edir çünki, E vitamini immunitet sistemimizi tənzimləməkdə mühüm rol oynayır.

Dərinin ilk müdafiə təbəqələrindən biri olan E vitamini bədəndə təbii şəkildə mövcuddur, lakin günəş şüalarına məruz qaldıqda miqdarı azalır. E vitamini hüceyrələrə zərər verən və yaşlanma ilə əlaqəli olan qeyri-sabit atomları neytrallaşdıran güclü antioksidantdır.

E Vitamini dərini həm qırışlardan qoruyur, həm də kollagen istehsalını artıra, hüceyrələrin yenilənməsini sürətləndirə və yeni dəri böyüməsi yarada bilir.

E vitaminin, həmçinin ürək xəstəliyi riskini azaltdığı və zehni zəifləməni azaltdığı görünüb.

5. "Resveratrol". Daha əvvəl kollagen, A vitamini və D vitamini haqqında eşitmiş ola bilərsiniz, lakin "resveratrol"u yeni eşitmiş ola bilərsiniz.

"Resveratrol" üzüm və moruğa qeyri-adi qırmızı rəng verən maddədir. Qırışlarıa da mübarizə apara bilir. Giləmeyvələri pəhrizin əsas hissəsinə çevirməklə, əlbəttə ki, çoxlu "resveratrol" əldə edə bilmək mümkündür.

"Resveratrol"un dərini ultrabənövşəyi şüaların yaratdığı erkən yaşlanmadan qoruduğu və ömrü uzatdığı da aşkar edilib.

6. Sink. Sink qırmızı qan hüceyrələrində olan vacib bir mineraldır və. Lakin insan bədəni təbii olaraq sink istehsal etmir. Bu səbəbdən sinki ya pəhriz, ya da əlavələr vasitəsilə əldə etmək lazımdır.

Zülalların sintezi, immunitet sistemini tənzimləmək və yaraları sağaltmaq da daxil olmaqla bir çox proses üçün sink lazımdır. Sink çatışmazlığının qocalma prosesini sürətləndirdiyi, yaşla bağlı xəstəliklər və infeksiyaların riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaltdığı aşkar edilib.

Sink həm kişilər, həm də qadınlar üçün yaşlanmanın əsas hissəsi olan saç tökülməsinə qarşı qorunmada da əsas rol oynayır. Sink saç toxumasının böyüməsində və bərpasında mühüm rol oynadığından, tədqiqatların sink əlavələrinin qəbulunun saç tökülməsinə qarşı qoruya biləcəyini göstərməsi təəccüblü deyil.

7. "Kurkumin". "Kurkumin" sarıkök bitkisinin kökündə tapılan və ona parlaq sarı rəngi verən maddədir. Yaddaşı yaxşılaşmağa kömək etdiyi aşkar edilib və hazırda "Alzheimer" xəstəliyinin mümkün müalicəsi kimi araşdırılır.

8. "Selenium". "Selenium" E vitamini çatışmazlığının qarşısını alan mineraldır. Pəhriz və ya əlavələr vasitəsilə əldə edilə bilər. Yeni tədqiqatlar göstərir ki, "selenium", xüsusən də şişlər və ürək-damar xəstəlikləri kimi yaşa bağlı xəstəliklərə qarşı, yaşlanma ilə mübarizədə mühüm rol oynaya bilər.

"Selenium" səviyyəsi aşağı olan yaşlı insanlarda "selenium" səviyyəsi yüksək olanlara nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə daha yüksək ölüm nisbətləri olduğu aşkar edilib.

Bununla belə, "selenium"un yaşlanma əleyhinə faydaları ilə bağlı araşdırmalar hələ də yoxdur və ən perspektivli tədqiqatların bir çoxu hələ də yenidir.

Yaşlanma ilə mübarizəyə gəldikdə bütün vitaminlər faydalı deyil və bəzi vitaminlər xüsusi olaraq axtardığımız qocalma əleyhinə faydaları təmin etməyə bilər. Buna görə də, hansı vitaminlərin nə ilə mübarizə apardığına dair ən yeni araşdırmalardan xəbərdar olmaq vacibdir.

