Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iyulun sonunda Latın Amerikası turnesinə çıxacaq.

Dörd günlük səfəri çərçivəsində dövlət başçısı Argentina və Meksika ilə yanaşı Venesuelaya da baş çəkəcək.

Burada iki ölkə arasında 54 əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.