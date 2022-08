Yay mövsümü başlayandan Bakıda günvurma ilə bağlı müraciətlərin sayı açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a TƏBİB-dən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, TƏBİB-in tabeliyində olan Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasına 54 nəfər müraciət edib.

Onlardan 27 nəfəri hospitalizasiya edilib, 27 nəfərə yerində yardım göstərilib.

Müraciət edənlərdən 40-ı böyük, 14-ü uşaq olub. Hospitalizasiya edilənlərdən isə 20 nəfəri böyük, 7-si uşaq olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.