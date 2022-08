Ölkədə son on gündə günvurma ilə bağlı 6 nəfər müraicət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi-eksperti, terapevt Zakir Quliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, avqustun 7-dən bu günə kimi təcili tibbi yardıma günvurma ilə əlaqədar müraciət edənlərdən 3-ü hospitalizasiya olunub

Digər 3 nəfərə isə yerində yardım göstərilib.

