İran parlamenti Azərbaycana görə təcili toplanır - "Ciddi narahatıq"

İran parlamentində Azərbaycan və Ermənistan arasındakı məsələ müzakirə ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran parlamentinin Milli təhlükəsizlik və xarici siyasət komissiyasının rəhbəri Vəhid Cəlalzadə açıqlama verib. O bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı məsələlərə dair İran parlamenti fövqəladə iclas keçirəcək. Vəhid Cəlalzadə iclasın önəminə diqqət çəkib. Vəhid Cəlalzadənin sözlərinə görə, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələr İranı ciddi narahat edir. Vəhid Cəlalzadə məsələnin İran rəhbərliyi tərəfindən də müzakirə edildiyini ifadə edib.

