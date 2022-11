Rusiya Ukraynadan əvvəl bu ölkəyə hücum etmək istəyib - İNANILMAZ İDDİA

Rusiya Ukraynaya hücum etməzdən əvvəl Yaponiyaya müdaxilə etmək istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın “Newsweek” nəşri məlumat yayıb. Bildirilir ki, bu barədə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşının paylaşdığı məxfi sənədlərdə deyilir. Bildirilir ki, Rusiya 2021-ci ilin avqustunda Yaponiya ilə hərbi münaqişəyə hazırlaşırmış. Lakin Kremlin hansı səbəbdən Yaponiya planından imtina edərək, Ukraynaya yönəlməsi məlum deyil. İddia edilib ki, Moskvanın Yaponiya ilə münaqişə barədə planı hazır idi.

Qeyd edək ki, Rusiya və Yaponiya arasında bəzi mübahisəli ərazilər var. Yaponiya Rusiyanın nəzarətində olan Kuril adalarının özünə məxsus olduğunu irəli sürür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.