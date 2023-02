Vyetnam Prezidenti Nquen Suan Fuk istefa verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Vyetnam Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi Nquen Suan Fukun istefasını təsdiqləyib.

Prezidentin istefası səbəbi barədə hələ ki rəsmi açıqlama yayılmayıb.



Qeyd edək ki, Nquen Suan Fuk 2021-ci il aprelin 5-də Vyetnam Sosialist Respublikası Milli Məclisinin XIV çağırışında Prezident seçilib.

