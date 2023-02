Türkiyədəki hadisənin qiyamət əlaməti olduğunu deyənlərə CAVAB: “İnsanları qorxu içində saxlamağa çalışırlar”

Türkiyənin Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye və Malatya ərazilərində baş verən dəhşətli zəlzələ bu əraziləri yerlə-yeksan etdi. Sözügedən ərazilərin dronla çəkilən görüntüləri adətən xarabalığı xatırladır. Bir çoxları qardaş ölkədə baş verənlərin qiyamətin əlaməti olduğunu deyir. Onların düşüncəsinə görə, artıq qiyamət yaxınlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilahiyyatçı Elşad Miri Pravda.az-a müsahibəsində səslənən fikirlərə münasibət bildirib.

İlahiyyatçının sözlərinə görə, İslam dinində “qiyamətin əlaməti” anlayışı sonradan çıxarılan bir məsələdir: “Bununla insanları qorxu içində saxlamağa çalışırlar. Bütün dinlərdə buna şahid ola bilərik. Əslində isə insanın qiyaməti onun ölümüylə başlayır. “Qurani-Kərim”də qiyamətlər bağlı ayələri açıb, tərcüməsinə baxa bilərsiniz. Qiyamət bəşəriyyətin həlakından sonra insanların dirildilərək sorğu-sual olunmalarıdır…”

