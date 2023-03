Rusiya istehsalı olan " Sputnik V" vaksinini hazırlayan 18 elm adamından biri - Andrey Botikov öldürülüb.

Metbuat.az Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, onu yaxın dostu evində qətlə yetirib.

Məlumata görə, elm adamının 29 yaşlı dostu evlərinə gəlib. Bu zaman ikili arasında anlaşılmazlıq yaranıb. Nəticədə Botikov dostu tərəfindən kəmərlə boğularaq öldürülüb.

Hazırda məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır.

