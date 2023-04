iOS cihazları üçün ChatGPT əsasında yeni aplikasiya hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tətbiqdə yeni personaj "viral" çatbot-u təcəssüm etdirir. İstifadəçilər Enni adlı qadın robot ilə real vaxt rejimində videozəng vasitəsilə "üz-üzə" ünsiyyət qura biləcəklər. "Call Annie" adlı yardım proqramı tamamilə pulsuz istifadə etmək mümkün olacaq.

Tətbiqin yaradıcıları onu da qeyd edirlər ki, chatbot ilə bu ünsiyyət formatı mətn sorğuları yazmaqdan daha rahat və sürətlidir.

