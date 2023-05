4 saata damarları təmizləyən möcüzəvi qidalar

Ateroskleroz arteriya divarları boyunca yağların yığılması zamanı baş verir. Tıxanmış damarlar daralmağa səbəb olur. Bu da ürəyə və bədənin digər hissələrinə qan axını məhdudlaşdırır. Koronar arteriya xəstəliyi ürək xəstəliklərinin əsas səbəbi hesab olunur.

Bu hallarda istehlak etdiyiniz qidalar damarlarınızı kökdən uca qədər təmizləyə bilər. Metbuat.az "medicalmedia"ya istinadən damarları təmizləyən qidaları təqdim edir:

Ürək-damar xəstəlikləri dünyada ən çox yayılmış xəstəliklərdən biridir və ölüm riski yüksəkdir. Erkən yaşda qidalanma vərdişləri və passiv həyat tərzi bu pozğunluqların yaranmasında böyük rol oynayır. Amma bəzi qidalar damar tıxanmasına səbəb olan problemləri aradan qaldırır və damarları təmizləyir.

NAR

Rəngindən də anlaşılacağı kimi ürəyə uyğun bir qida olan nar bədənimizdəki damarların daha aktiv və uzun müddət işləməsini təmin edir. Tərkibindəki antioksidantlar sayəsində nar müntəzəm istifadə ilə sağlam həyatın sirrinə çevrilə bilər.

BADAM

Dərman vasitəsi olan badam damarlardakı qan yollarını təmizləyir və ürəyi daha sağlam edir. Təkli doymamış yağ, lif və antioksidant tərkibi sayəsində damar və ürək dostu qida olaraq tövsiyə edilir.

YULAF

Tam bir lif anbarı olan yulaf müntəzəm istehlak edildikdə ürək və damar yollarını təmizləyir. Bundan əlavə, xolesterolu aşağı salan yulaf, xüsusilə günorta yeməyində istehlak edildikdə sağlamlıq üçün son dərəcə faydalıdır.

DARÇIN

Darçın qan şəkərini aşağı salmaq və balanslaşdırmaq qabiliyyəti sayəsində tam bir antioksidant anbarıdır. Bu yolla ürəyə gedən damar yollarını təmizləyir və tıxanmaların yaranmasının qarşısını alır. Darçın gündə 1 çay qaşığı qədər istehlak edildikdə damar xəstəlikləri riskini 26 faiz azaldır.

ZƏRDƏÇAL

Yeməklərdə istifadə edilə bilən və ya çay kimi istehlak edilə bilən zerdeçal damarları təmizlədiyi kimi, ateroskleroz kimi problemlərin də aradan qaldırılmasına kömək edir.

BROKOLİ

Dəmir, vitamin və mineral anbarı olan brokoli K vitamini və lif baxımından son dərəcə zəngindir. Damarlarda kalsium nisbətini tarazlaşdırır və xolesterolu aradan qaldırır.

ZEYTUN YAĞI

Sağlam həyatın əsas qidalarından biri olan zeytun yağı müntəzəm istifadədə ürək-damar xəstəlikləri riskini 50 faiz azaldır. Mütəxəssislər tərəfindən tez-tez tövsiyə edilən zeytun yağı, tərkibindəki antioksidanlar sayəsində ürəyi qoruyur, eyni zamanda təzyiq kimi xəstəlikləri də aradan qaldırır.

