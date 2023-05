Türkiyə göstərdiyi böyüklüklə dünyanın ən qabaqcıl demokratiyasına sahib ölkələrdən biri olduğunu nümayiş etdirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəbə Tayyib Ərdoğan bildirib.

"14 mayda keçirilən seçkiləri qazanan Türkiyə demokratiyası və 85 milyonluq əhali olub. 28 may üçün bu gündən işlərə başlayırıq", - deyə Ərdoğan bildirib.

