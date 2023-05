Rusiya ABŞ-ın “Patriot” müdafiə sistemini vurduğunu açıqladı

Rusiya Kiyevdə hipersəs “Kinjal” raketi ilə ABŞ istehsalı olan “Patriot” hava hücumundan müdafiə sistemini vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İqor Konaşenkov açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna ordusunun hərbi mərkəzlərinə, Qərb ölkələrinin Ukraynaya göndərdiyi sursat, silah və hərbi maşın anbarlarına uzun mənzilli yüksək dəqiqlikli silahlarla havadan və dənizdən hücumlar həyata keçirilib. Konaşenkov raketlərin hədəfə çatdığını deyib. Onun sözlərinə görə, hədəflər və bütün müəyyən edilmiş obyektlər vurulub.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukrayna tərəfi Rusiyanın ABŞ istehsalı olan “Patriot” hava hücumundan müdafiə sistemini vurmağa cəhd etdiyini, lakin rus raketinin “Patriot” tərəfindən vurulduğunu irəli sürmüşdü.

