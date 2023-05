Şimali Koreya sərhədində real döyüş sursatları işə salındı

Cənubi Koreya və ABŞ hərbçiləri Şimali Koreya sərhədində real döyüş sursatı ilə təlimlərə başlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şimali Koreyanın rəsmi dairələri açıqlama verib. Bildirilib ki, təlimin məqsədi ölkəni işğal etmək məşqidir. Pxenyan sərhəddəki təlimlərə səssiz qalmayacağını bildirib. Seulun açıqlamasında isə qeyd edilir ki, Cənubi Koreya və ABŞ hərbçilərinin Şimali Koreya sərhədində real döyüş sursatı ilə birgə həyata keçirdikləri təlimlər 5 mərhələdən ibarət olacaq.

Qeyd edək ki, Pxenyan administrasiyası Seul və Vaşinqton arasında keçirilən belə təlimə həmişə öz silahlarını sınaqdan keçirməklə cavab verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.