Yemək yeyəndə su içmək olarmı? - Ən düzgün vaxt

Su orqanizmin həyati funksiyalarını qorumaq üçün lazımdır, lakin bəzən düzgün içilmədikdə zərər verə bilər.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, qastroenteroloq Yuliya Çuyevanın sözlərinə görə, su olmadan insan orqanizmi düzgün fəaliyyət göstərə bilməyəcək.

Həkim hesab edir ki, bu gün suyun mədə şirəsini azaltması və həzmə zərər verməsi ilə bağlı elmi təsdiqlənmiş sübut yoxdur.

“Buna görə də, prinsipcə, yeməklə içə bilərsiniz. Ancaq iki sadə şərtin yerinə yetirilməsi vacibdir:

- siz artıq yeməyi çeynəmisiniz və udmusunuz;



- suyun həcmi yediyinizin üçdə birindən çox olmamalıdır.

Bir anda çox su içməyin. Belə bir vərdiş mədənin uzanmasına və sonradan həddindən artıq yemək və piylənməyə səbəb ola bilər.

Lakin xroniki xəstəlikləri və ya mədə şirəsinin aşağı turşuluğu olan insanlar bu vərdişdən imtina edə bilər.



Bu vəziyyətdə yeməkdən yarım saatdan gec olmayaraq su içmək lazımdır.

Quru yeməkləri meyvə şirəsi, şirin çayla və ya digər içki ilə içmək olmaz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.