Türkiyəli iş adamı Acun İlıcalı yeni yaşını ailəsi, dostları və gənc sevgilisi ilə qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Instagram” hesabından bir-birinin ardınca ad günü tortlarının şamını üfürdüyü anları paylaşıb.

İlıcalı 53 yaşını 24 yaşlı sevgilisi Çağla Altunkaya ilə qeyd etdiyi anlardan da romantik paylaşım edib.

