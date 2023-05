Əməkdar artist Nigar Şabanova da Ümrə ziyarətinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, səfəri ilə bağlı instaqram hesabında paylaşım edib: "Allah bütün müsəlmanlara bu müqəddəs torpağa qədəm qoymağı, ziyarət etməyi nəsib eləsin".

