Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Şuşada “Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü” münasibətilə uşaqları təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.

Belə ki, nazir türk dünyasının 5 ölkəsindən olan uşaqlarla birlikdə təbdirdə iştirak edib.

E.Əmrullayev bütün dünya ölkələrinin uşaqlarına sağlamlıq, həmrəylik arzulayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

