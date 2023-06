"Ruhun alqoritması" - Tural İsmayılov yazır...

Metbuat.az Tural İsmayılovun şeirlərini təqdim edir:

Nəfəsindəyəm

Süni intellekt əsrində

Sevgilərimiz də virtualdır

Sözlərimiz də,

Bizi anlamaq istəyinlərin fədakarlığında

Ruhunda gizlənir ilahi sevdalar.

İnternet əsrinin uşaqları başqa cür sevir

Gülüşlər smayliklərdə gizlənir,

Arzularımız klaviaturanın hərflərindədir sanki.

Bundan sonra hər şey dəyişəcək,

Tək aşiq olandakı həyəcan

Əllərin titrəməsindən savayı

İlk sevgidə gizlidir ölənə qədər davam edən kədərin açarı.

Uşaqların təbəssümü pisliklərə zərbədir

Əli qabarlı fəhlənin sevinci kimidir

Öz zəhmətinlə qurduğun sevgi binası.

Sevmək bizi itirmək istəməyənlərin qorxusudur

Varlığımızı ürək döyüntüsü etməsidir.

Hələ də başqa coğrafiyalarda sərgərdan qalıb ədalət

Bir günəş

Bir səma

Bir Allah

Bir dünya var ikən

Nifrət milyon qəlbə sığır

Sevməməyin lənətidir müharibələr həm də.

Sevmək ruhun şahlanışıdır,

“Sənsiz ola bilmərəm”,

“Sənsiz ölə bilərəm”

“Sənsiz sönmüş cəsəd kimiyəm”

“Sənlə nəfəsindəyəm” deyə bilməkdir.

Ruhun alqoritması

Musiqi norları kimi yaşayırıq

Sevinclərimiz notların fasiləsizliyi,

Göz yaşlarımız tez bitən simfoniya,

Və hər şey həm də o qədər adiləşib ki,

Başqaları ağlayanda ağlaya bilmirik,

Başqaları güləndə sevinmirik,

“Biz” olmaqdır həmrəylik,

“Yar” olmaqdır sirdaşlıq.

Ruhun alqoritması düz xəttli deyil,

Necə ki biz doğulandan

Ölənə kimi əyri xətlərlə vuruşuruq.

Nə fərqi var ki, sən məmursan,

Yoxsa pinəçi, Hamımız eyni qəbiristanlıqda uyuyuruq.

Feyerbax

Fəlsəfə aşiqlərinin poeziyasıdır ümidlər

İnsan olmaq təkcə var olmaq deyil,

Bir heyvanın acılarını duymayandan

Bir insana kömək gözləmək əbləhliyidir acizlik.

Bütün bəşəriyyətin axtardığı suallara cavab tapa bilmirik,

Afrikada körpələr ac olanda

İsveçrədə kürü yeməkdir həyat.

Bütün bu fəlsəfi seytnotda

Feyerbaxın şübhəsidir insan olmaq.

Ən ali varlıq insandırsa əgər,

Güldən bal düzəldən arı nədir görəsən?

