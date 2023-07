29 kilo arıqlayan Abbas Bağırovun son halı - FOTO

Əməkdar artist Abbas Bağırov son günlər xeyli çəki alması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bu dəfə arıqladığını vurğulayıb. O bildirib ki, 29 kiloqram çəki atıb:

"Bu nəticə 46 günə başa gəldi. Amma son deyil. Əməliyyatsız, dərmansız, sağlam qida, yuxu və idmanla oldu".

Bağırovun instaqram səhifəsində yayımladığı şəkilləri də müzakirələrə səbəb olub. Fotolarda xeyli arıq görünən Abbasın bunu fotoşopla etdiyi iddia olunub. O isə sualları cavabsız qoyub.

Qeyd edək ki, A.Bağırov uzun müddət artıq çəkidən əziyyət çəkmiş və sonra arıqlamışdı. O, pandemiya ərəfəsində yenidən kökəlmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.