Ömrü uzatmaq üçün vacib olan 10 qida

Sağlamlığın əsası idman, gündəlik lazımi miqdarda su istehlakı və təbii məhsulların daxil olduğu düzgün seçilmiş pəhrizdir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, alimlərin və dietoloqların fikrincə, aşağıdakı məhsullar bədən üçün ən faydalı onluğa daxildir və həm qadınlar, həm də kişilər üçün uyğundur.

BALIQ

Dəniz balıqlarında rekord miqdarda Omeqa-3, Omeqa-6 və dəmir var. Bu elementlər xolesterolu normallaşdırmağa kömək edir, infarkt riskini azaldır, hematopoezdə iştirak edir, saçın vəziyyətini yaxşılaşdırır, yaddaş itkisinin və hətta bəzi xərçəng növlərinin qarşısını alır. Balıq ət kimi, zülallar, yağlar və minerallar ehtiva edir, lakin bədən tərəfindən daha asan mənimsənilir. Somon xüsusilə faydalı hesab olunur, tərkibində maksimum miqdarda qida var. Siyahıda sonrakı yerlərdə tuna, skumbriya və siyənək var - 8% -dən çox yağ. Onlar həftədə 1-2 dəfə istehlak edilməlidir.

SARIMSAQ

Sarımsağın tərkibinə mühüm maddələr - kalium, kalsium, fosfor, B və C vitaminləri, selen, manqan, yod və efir yağları daxildir.

Məhsulun müalicəvi xüsusiyyətləri:

 immunitet sisteminin və beynin işini dəstəkləyir;

 bağırsaqlarda patogen mikrofloranın aradan qaldırılmasına kömək edir;

 həzmi yaxşılaşdırır və metabolik prosesləri sürətləndirir;

 pis xolesterinin səviyyəsini azaldır, qan laxtalarının və infarktın yaranmasının qarşısını alır;

 anormal hüceyrə inkişafını təhrik edən sərbəst radikalları bədəndən çıxararaq xərçəngin inkişafının qarşısını alır;

 qaraciyər və öd kisəsi xəstəliklərinə kömək edir - safra sulandırır, bununla da daşların əmələ gəlməsinin qarşısını alır;

 genitouriya sistemində iltihablı prosesləri aradan qaldırır;

 uşaqlarda helmintozun qarşısının alınması və müalicəsi üçün bir vasitə kimi istifadə olunur.

YAŞIL ÇAY

Yaşıl çay ən faydalı və qidalandırıcı məhsulların başında liderdir. Bu, güclü təbii antioksidantların - polifenolların yüksək tərkibi ilə bağlıdır. Bu maddənin xüsusi bir çeşidi yaşıl çayın bir hissəsi olan katexinlərdir. Hüceyrələrə təsir edən və xəstəlik və qocalmanın səbəbi olan sərbəst radikalları çıxarırlar. Həmçinin, sağlam içkinin tərkibinə A, C, B, K, P, F vitaminləri və mikroelementlər daxildir. Onlar saçın, dərinin sağlamlığını, sinir sisteminin işini yaxşılaşdırır, qan şəkərinin səviyyəsini tənzimləyir və qan damarlarını gücləndirir, böyrəklərin və maddələr mübadiləsinin işinə kömək edir. 20 növ amin turşusu və qlutamik turşu beyni stimullaşdırır və sinir sistemini bərpa edir. Kofein və L-theanine tonu artırır və teobromin sidikqovucu təsir göstərərək arıqlamağa kömək edir.

AVOKADO

Meyvənin pulpasında çoxlu minerallar (kalsium, fosfor, dəmir, yod və s.), vitaminlər (B, E, A, F, C qrupları, fol turşusu), lif və doymuş yağlar var. Avokado doymamış yağ turşuları sayəsində qida maddələrinin udulmasını sürətləndirir, çəkini normallaşdırır, xolesterin və qan şəkərini aşağı salır. Bu məhsul ürək-damar sistemi və mədə-bağırsaq traktının xəstəlikləri olan insanlar üçün tövsiyə olunur. Yüksək lif tərkibinə görə meyvə xüsusilə qəbizliyə meyilli olanlar üçün faydalıdır, çünki pəhriz lifi bağırsaqların sağlamlığını yaxşılaşdırır və faydalı bakteriyalar üçün çoxalma zəminidir.

KÖK

Bu, qiymətli qida mənbəyi olan unikal tərəvəzdir.Araşdırmanın nəticələrinə görə, çox miqdarda yerkökü yeyən insanlarda yaş artdıqca gecə korluğunun inkişaf riski 40% azalır. Tərkibində əsas Minerallar: kalium, maqnezium, sink, kalsium və yod - qan dövranını yaxşılaşdırır və ürək-damar sisteminə yükü azaldır. Bunlar bədənin normal işləməsi üçün əsas köməkçilərdir. Bədənin özü tərəfindən istehsal olunmur və yalnız qida ilə gəlir. Sağlam ürək və qan damarları, güclü toxunulmazlıq, həzm sisteminin yaxşı işləməsi, xərçəngin inkişafının qarşısının alınması, sağlam dəri, gözlər, dişlər və diş ətləri - yerkökün faydalı xüsusiyyətlərinin siyahısı sonsuzdur.

PAXLALILAR

Lobya, noxud və mərciməkdə çoxlu miqdarda bitki mənşəli zülal var, ona görə də insan sağlamlığı üçün ən faydalı 10 qidaya daxildir. Yeməkdə lobya istifadəsi xolesterinin səviyyəsini normallaşdırmağa və qan təzyiqini aşağı salmağa kömək edir. Bu məhsuldan hazırlanan yeməklər ürək xəstəliklərinin, diabetin, osteoporozun qarşısının alınması üçün uygundur. Onlar həmçinin bədəni effektiv şəkildə təmizləyir və bağırsaqları stimullaşdırır, aclığı tez aradan qaldırır və enerji verir.

Meyvələr

Meyvələr liflə zəngindir, aşağı kalorili məzmuna malikdir, çəki azaltmağa kömək edir, xolesterini aşağı salır, bağırsaqları toksinlərdən təmizləyir. Enerjili və sağlam olmaq üçün alma, xurma, portağal, kivi, banan və nar istehlak etmək mütləqdir.

ÇƏRƏZLƏR

Fındıq tiroid funksiyasını yaxşılaşdırır, dəmirin udulmasını təşviq edir, stress səviyyələrini azaldır və anemiyanın qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Onların tərkibinə daxil olan minerallar və vitaminlər sümük toxumasını gücləndirir. Ən faydalıları bunlardır:

 qoz - konsentrasiyaya kömək edən, narahatlığı azaldan və yaddaşı yaxşılaşdıran E vitamini, polifenol və Omeqa-3 ehtiva edir;

 fıstıq - onun tərkibində qan təzyiqini aşağı salan, sinir sisteminə kömək edən, hüceyrələrin böyüməsini və bölünməsini təmin edən çoxlu B vitaminləri var;

 badam - həzm sisteminin işini yaxşılaşdırmağa kömək edir və bağırsaq mikroflorasının vəziyyətini yaxşılaşdırır;

 fındıq - 50 qramda zehni qabiliyyətləri yaxşılaşdırmaq və yuxunu normallaşdırmaq üçün zəruri olan gündəlik maqnezium ehtiyacının 85% -ni ehtiva edir;

SÜD MƏHSULLARI

Süd məhsullarının tərkibində insan orqanizmi üçün lazım olan komponentlər - zülallar və amin turşuları var. Kompozisiyaya həmçinin sümük toxumasını və qan hüceyrələrini bərpa etməyə kömək edən kalsium və fosfor daxildir. Hormonların və fermentlərin sintezində iştirak edən süd zülalını orqanizm asanlıqla həzm edir. Süd zəhərli maddələrin orqanizmə təsirini azaldır. Kefir böyrək və qaraciyər problemləri ilə mübarizə aparır və qastrit üçün yaxşı uyğun gəlir. Gecə bu məhsulun bir stəkanı yuxusuzluğu aradan qaldırmağa kömək edəcək. Turşu balansını və bağırsaq mikroflorasını normallaşdırır, immunitet sistemini gücləndirir. Kəsmik zülallar, vitaminlər və fol turşusu, kalsium, dəmir, sink və orqanizmin düzgün işləməsi üçün lazım olan digər minerallarla zəngindir. Qadın sağlamlığı üçün dəmir səviyyəsini saxlamağa kömək edən dadlı məhsuldur. Kişilərin ehtiyac duyduğu hormon olan testosteronun istehsalına kömək edir.

ZEYTUN YAĞI

Zeytun yağının bir hissəsi olan mono doymamış yağlar iltihabı azaldır və xərçəngin qarşısının alınmasında istifadə olunur. Oleokantal zeytun yağı ilə zəngin olan başqa bir antioksidantdır. Artrit və diabetə səbəb ola biləcək iltihabı azaldır. Yağ şəkərli diabet riskini azaldır, insultun qarşısını alır, arıqlamağa kömək edir və mədə xorasına səbəb olan pis bakteriyaları sıxışdırmaq qabiliyyətinə malikdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.