"Qarabağ"a keçəcəyi gözlənilən Alfredo Morelos "Reyncers"dən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kolumbiyalı hücumçu karyerasını Braziliyada davam edəcək.

"Fənərbaxça" ilə də adı hallanan Alfredo "Santos"la anlaşıb.

Morelos "Santos"la 2 illik müqavilə imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.