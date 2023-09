Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla İran İslam Respublikasının prezidenti İbrahim Rəisi arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, danışıqlar zamanı regionda son zamanlar başlayan gərginlik müzakirə edilib.

Baş nazir gərginliyin azaldılması istiqamətində Azərbaycan prezidenti ilə təcili müzakirələr aparmağa hazır olduğunu bildirib.



Ermənistan-İran ikitərəfli gündəliyi ilə bağlı məsələlər də müzakirə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.