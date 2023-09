"WhatsApp" tətbiqdə yenilik edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Meta" şirkətinin rəhbəri Mark Zükerberq məlumat yayıb.

Bundan sonra "WhatsApp"da qlobal kanallar açmaq mümkün olacaq.

Bununla da, insanlar kanalları izləyə biləcək. Kanalları "Yenilənmələr" bölməsində tapmaq mümkün olacaq.

