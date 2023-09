Ceydon Sanço yanvarda "Barselona"ya keçə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunçunun "Mançester Yunayted"in əsas komandasından uzaqlaşdırılma qərarı hələ də davam edir. Futbolçunun icarə əsasında qışda Kataloniya təmsilçisinə keçidi gündəmdədir.

Bu barədə "Diario Sport" məlumat yayıb.

