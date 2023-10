Bu gün Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi Mühafizə Baş İdarəsinə terror hücumu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə mətbuatında terror anının görüntüləri yayılıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

Qeyd edək ki, terrorçulardan biri özünü partladıb, digəri isə zərərsizləşdirilib. 2 polis əməkdaşı isə yüngül xəsarət alıb.

