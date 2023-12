Roza Zərgərli yenidən aparıcı kimi fəaliyyət göstərəcək.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni bu barədə "Xəbər-ətər" verilişində danışıb. O qeyd edib ki, bu dəfə "Kanal S"də axşam saatlarında yayımlanacaq proqramın aparıcısı olacaq. Proqram həftədə beş gün efirə gedəcək.

Xatırladaq ki, müğənni bundan öncə İTV və ATV kanallarında aparıcı kimi efirə çıxıb.

