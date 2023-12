Türkiyədə minimum əməkhaqqı artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, minimum əməkhaqqı 49 faiz artırılaraq 17 002 TL (983 AZN) tətbiq olunacaq.

Qanun 2024-cü ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.

Qeyd edək ki, bu məbləğ daha əvvəl 11 402 lirə (659 AZN) idi.

