Xəbər verdiyimiz kimi Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyədə səfərdə olan ABŞ-ın dövlət katibi Antoni Blinkeni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə xarici işlər naziri Hakan Fidan və ABŞ-ın Ankaradakı səfiri Cefri Fleyk də iştirak edib. Görüşün mediaya açıq hissəsində Hakan Fidanın səfir Cefri Fleykə baxışı diqqətdən yayınmayıb. Hakan Fidanın davranışı mediada müzakirə edilib.

