Əməkdar artist Abbas Bağırov qısa müddətdə xeyli arıqlamasından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi “10-da görüşək” proqramında açıqlama verib. Sənətçi bildirib ki, 3 ay ərzində 50 kq atıb:

“Kostyum almağa getmişdim. Həddini aşmış bir ölçü idi. Onu geyindim, olmadı. Stress keçirdim, həmin gündən sonra dedim ki, başlamaq lazımdır. İki aya 35 kilo arıqladım, ümumilikdə 3 aya 50 kq arıqladım, hamı deyir necə? Amma arıqladım da”.



