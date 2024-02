Bu gün Azərbaycanda Prezident seçkiləri günüdür.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, səhər saat 08:00-dan etibarən ölkədəki bütün seçki məntəqələri seçicilərin səs verməsi üçün açıq olacaq.

MSK Katibliyinin İnformasiya Mərkəzi tərəfindən səsvermənin gedişi və onun nəticələri barədə saat 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 və 19:00-da ilkin məlumatlar veriləcək.

Qeyd edək ki, prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparır. Hazırda seçici siyahılarında 6 milyon 478 min 623 seçici var. Onlar ölkə üzrə 6537 məntəqədə səs verirlər. Seçkiləri izləmək üçün 90 mindən artıq müşahidəçi qeydə alınıb.

Seçkilər bütün Azərbaycan ərazisini, o cümlədən, işğaldan azad edilmiş əraziləri əhatə edir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə 26 seçki məntəqəsi yaradılıb.

