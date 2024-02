Zeytunun möcüzəvi faydaları

Zeytun qədimdən insanların qidalanmasına daxildir. Bizim eramızdan çox-çox əvvəl zeytundan yağ hazırlanırdı, qidada istifadə olunurdu. Qədim yunanlar zeytun yağını "duru qızıl" adlandırırdılar.

Metbuat.az zeytunun faydalarını təqdim edir.

- antioksidant olaraq hüceyrələri qoruyur.



- Alzheimer, xoşxassəli və bədxassəli şişlər, o varikoz damarları və boşluqlar kimi degenerativ xəstəliklərin təsirini azaldır.

- miokard infarktı və ya dərin damar trombozu (DVT) ilə nəticələnə bilən qan laxtalanmasının qarşısını alır.

- hüceyrə membranlarını xərçəng kimi xəstəliklərə qarşı qoruyur.

- anemiyaya qarşı əla qoruyucudur.

- reproduktiv sistemi yaxşılaşdırır.

- oksidləşdirici stress və xroniki virus xəstəlikləri zamanı sağlam immun sisteminin qorunmasında mühüm rol oynayır.

Zeytun natrium, kalium, maqnezium, dəmir, fosfor və yod kimi minerallarla zəngindir. Tərkibində ürəyi qorumaq üçün faydalı xüsusiyyətlərə malik oleik turşusu var.

Zeytunda, beyində oksidləşdirici stressi azaldan təbii kimyəvi maddə olan polifenollar var. Beləliklə, gündəlik bir porsiya zeytun yemək yaddaşınızı 25%-ə qədər yaxşılaşdırmağa kömək edir.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.