Fevralın 24-də saat 17:55 radələrində naməlum şəraitdə Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin əsgəri Avaq Danieloviç Zakaryan ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

İlkin məlumatlara görə əsgər güllə yarası nəticəsində ölüb.

